Шаманина Улита Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович
Бракосочетание
До 1824
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Шаманин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович
Смерть
Неизвестно