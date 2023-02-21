Шаманина Улита Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Улита Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шаманин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1824

Муж: Шаманин Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Шаманин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шаманин Стахий Яковлевич

Отец ребёнка: Шаманин Яков Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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