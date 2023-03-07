Казакова Анна Макарова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
03.11.1863
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Абрамова-Андреева Матрена Казакова
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Сын: Казаков Михаил Трифонович
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
11.03.1872
Дочь: Дарья Трифоновна
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
08.06.1874
Дочь: Лагурева Акилина Казакова
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
19.10.1876
Дочь: Прасковья Казакова
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1879
Сын: Казаков Василий Трифонович
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Орешина Наталья Казакова
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1884
Дочь: Анастасия Трифоновна
Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич
Смерть
Неизвестно