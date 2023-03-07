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Казакова Анна Макарова

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Лычкин (макаров) Степан

Мать: Лычкина (макарова) Анна Семеновна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.11.1863

Муж: Казаков Трифон Андреевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Абрамова-Андреева Матрена Казакова

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Казаков Михаил Трифонович

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Дарья Трифоновна

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1874

Дочь: Лагурева Акилина Казакова

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1876

Дочь: Прасковья Казакова

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1879

Сын: Казаков Василий Трифонович

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Орешина Наталья Казакова

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1884

Дочь: Анастасия Трифоновна

Отец ребёнка: Казаков Трифон Андреевич

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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