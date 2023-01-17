Орешина Наталья Казакова
Место рождения
Дата рождения24.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1881
Отец: Казаков Трифон Андреевич
Мать: Казакова Анна Макарова
Бракосочетание
22.?.1900
Рождение ребёнка
21.12.1901
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
14.04.1904
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
22.04.1906
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
18.01.1910
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
20.06.1912
Сын: Орешин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Рождение ребёнка
27.09.1914
Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович
Смерть
Неизвестно