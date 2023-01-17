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Орешина Наталья Казакова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

24.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1881

Отец: Казаков Трифон Андреевич

Мать: Казакова Анна Макарова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
22.?.1900

Муж: Орешин Кузьма Семенович

Рождение ребёнка
21.12.1901

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1904

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Орешин Георгий Кузьмич

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1910

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1912

Сын: Орешин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1914

Сын: Орешин Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Орешин Кузьма Семенович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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