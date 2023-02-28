Абрамова-Андреева Матрена Казакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова-Андреева Матрена Казакова

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Место рождения

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Казаков Трифон Андреевич

Мать: Казакова Анна Макарова

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
16.?.1883

Муж: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.02.1893

Дочь: Андреева Агафья Абрамова-Андреева

Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Андреев Власий Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Абрамов - Андреев Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Андреев (председатель Колхоза) Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1901

Дочь: Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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