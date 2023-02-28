Абрамова-Андреева Матрена Казакова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Казаков Трифон Андреевич
Мать: Казакова Анна Макарова
Бракосочетание
16.?.1883
Рождение ребёнка
09.02.1893
Дочь: Андреева Агафья Абрамова-Андреева
Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.02.1895
Сын: Андреев Власий Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.01.1897
Сын: Абрамов - Андреев Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Андреев (председатель Колхоза) Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.02.1901
Дочь: Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Абрамов-Андреев Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно