Плотникова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1943
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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Бракосочетание
Неизвестно