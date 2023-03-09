Плотникова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1943
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_prikaz74617170/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D3234904ab9778d89c879adabbeae4123v2%26last_name%3D%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Григорий Егорович

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