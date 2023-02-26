Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1897

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Иванов Пётр Титов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Пётр Титов

Смерть
Неизвестно
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