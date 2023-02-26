Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1897
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Иванов Пётр Титов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Пётр Титов
Смерть
Неизвестно