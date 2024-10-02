Малыхин Федор Георгиевич (Егорович) 05.06.1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малыхин Федор Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

05.06.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1906

Отец: Малыхин Георгий (Егор) Аркадьевич

Мать: Малыхина (Пискун) Ксения Федоровна

Струговка, Октябрьский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыхина Евгения Донатовна

Рождение ребёнка
08.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыхина Евгения Донатовна

Рождение ребёнка
20.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малыхина Евгения Донатовна

Смерть
Неизвестно

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