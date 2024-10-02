Малыхин Федор Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения05.06.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малыхина Евгения Донатовна
Рождение ребёнка
20.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малыхина Евгения Донатовна
Смерть
Неизвестно