Львова (Бейль) Елизавета Николаевна
женский, родилась Около 1870, Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
Супруги
Львов Александр Дмитриевич04.03.1863 г.р.
Дети
Яцко-Львова (Львова) Александра Александровна13.06.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1883
Дочь: Яцко-Львова (Львова) Александра Александровна
Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Около 1887
Смерть
Неизвестно