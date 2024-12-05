Львова (Бейль) Елизавета Николаевна Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Львова (Бейль) Елизавета Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1870, Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Супруги
Львов Александр Дмитриевич04.03.1863 г.р.
Дети
Яцко-Львова (Львова) Александра Александровна13.06.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
13.06.1883

Дочь: Яцко-Львова (Львова) Александра Александровна

Отец ребёнка: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Около 1887

Муж: Львов Александр Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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