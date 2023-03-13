(Попкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Попкова) Анна

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Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Попковъ Яковъ

Мать: Попкова Агафья Федотова

Рамодановка
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