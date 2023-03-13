Попкова Агафья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попковъ Григорий
Отец ребёнка: Попковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Попковъ Еремей
Отец ребёнка: Попковъ Яковъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Каширина Аксинья
Отец ребёнка: Попковъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1771
Сын: Попковъ Игнатий
Отец ребёнка: Попковъ Яковъ
Рамодановка
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Попковъ Яковъ
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Яковъ