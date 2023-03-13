Попкова Агафья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Агафья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Попковъ Григорий

Отец ребёнка: Попковъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Попковъ Еремей

Отец ребёнка: Попковъ Яковъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Каширина Аксинья

Отец ребёнка: Попковъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попковъ Игнатий

Отец ребёнка: Попковъ Яковъ

Рамодановка
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Попковъ Яковъ

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Яковъ

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