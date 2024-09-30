Лампинен (Сойкка) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1925
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: (Лампинен) Элма Петровна
Отец ребёнка: Лампинен Петр Адамович
Рождение ребёнка
02.09.1932
Дочь: (Лампинен) Иида Петровна
Отец ребёнка: Лампинен Петр Адамович
Смерть
Неизвестно