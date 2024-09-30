Лампинен (Сойкка) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампинен (Сойкка) Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1925

Муж: Лампинен Петр Адамович

Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: (Лампинен) Элма Петровна

Отец ребёнка: Лампинен Петр Адамович

Рождение ребёнка
02.09.1932

Дочь: (Лампинен) Иида Петровна

Отец ребёнка: Лампинен Петр Адамович

Смерть
Неизвестно

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