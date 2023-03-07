Фёкла Семёнова
Место рождения
Дата рождения17.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887
Отец: Семён Матвеев
Мать: Евдокия Прокопиева
Бракосочетание
11.02.1907
Муж: Фёдор Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1908
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
03.10.1909
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1911
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
16.03.1914
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно