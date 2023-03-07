Фёкла Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёкла Семёнова

Фёкла Семёнова

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1887

Отец: Семён Матвеев

Мать: Евдокия Прокопиева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1907

Муж: Фёдор Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1908

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1909

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1911

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1914

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close