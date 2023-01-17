Солотов Василий Никитович
Место рождения
Дата рождения30.07.1911 или 30.07.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
30.07.1911 или 30.07.1916
Отец: Солотов Никита Иванович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
17.10.1937
Наименование военкомата - г. Баку, Разинский РВК Воинское звание - лейтенант Воинская часть - 645 сп 202 сд; 171 сп (командир пулеметного взвода 1941 НКО 00113 от 29.4.41г.); 193 зенап
Попал в плен (военное)
07.07.1941
Место пленения - Вильно
Концлагерь
04.10.1941
Лагерь - офлаг XIII D (62) Лагерный номер - 4963
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Автор документа - Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно