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Солотов Василий Никитович

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Место рождения

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

30.07.1911 или 30.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1911 или 30.07.1916

Отец: Солотов Никита Иванович

Мать: не указана

Бессоновка, Новобурасский муниципальный район, Саратовская область
Призыв на военную службу
17.10.1937
Наименование военкомата - г. Баку, Разинский РВК Воинское звание - лейтенант Воинская часть - 645 сп 202 сд; 171 сп (командир пулеметного взвода 1941 НКО 00113 от 29.4.41г.); 193 зенап
Попал в плен (военное)
07.07.1941
Место пленения - Вильно
Концлагерь
04.10.1941
Лагерь - офлаг XIII D (62) Лагерный номер - 4963
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Автор документа - Министр обороны СССР
Смерть
Неизвестно
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