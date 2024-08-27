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Nürnberger (Seib) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
1862

Сын: Niernberger Johannes

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Nürnberger Catharina

Отец ребёнка: Nürnberger Johannes

Смерть
1904

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