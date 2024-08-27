Nürnberger (Seib) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Nürnberger Johannes
Рождение ребёнка
1862
Сын: Niernberger Johannes
Отец ребёнка: Nürnberger Johannes
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Nürnberger Catharina
Отец ребёнка: Nürnberger Johannes
Смерть
1904