Ксения (Матвеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти12.04.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1820
Дочь: Чепелкина Параскева Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
14.08.1823
Сын: Демид Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
22.03.1825
Дочь: Дросида Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Юда Стефанов
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
24.01.1832
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
19.07.1834
Сын: Илья ст
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Стефан (Богданов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан (Богданов)
Смерть
12.04.1838
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище