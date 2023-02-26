Ксения (Матвеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Матвеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

12.04.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1820

Дочь: Чепелкина Параскева Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1823

Сын: Демид Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1825

Дочь: Дросида Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Юда Стефанов

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Рождение ребёнка
24.01.1832

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1834

Сын: Илья ст

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Стефан (Богданов)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан (Богданов)

Смерть
12.04.1838
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной | вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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