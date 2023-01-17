Закиров Шакирзян Закирович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Закиров Закир
Мать: Закирова Фархиямал
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Закирова Расима Шакирзяновна
Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна
Рождение ребёнка
05.04.1932
Сын: Закиров Флюр Шакирзянович
Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Закиров Хамза Шакирзянович
Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно