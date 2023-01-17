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Закиров Шакирзян Закирович

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Место рождения

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Закиров Закир

Мать: Закирова Фархиямал

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Закирова Расима Шакирзяновна

Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна

Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Закиров Флюр Шакирзянович

Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Хамза Шакирзянович

Мать ребёнка: Закирова Саима Давлятшаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закирова Саима Давлятшаевна

Смерть
Неизвестно
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