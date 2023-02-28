Закирова Саима Давлятшаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закирова Саима Давлятшаевна

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Место рождения

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Закирова Расима Шакирзяновна

Отец ребёнка: Закиров Шакирзян Закирович

Рождение ребёнка
05.04.1932

Сын: Закиров Флюр Шакирзянович

Отец ребёнка: Закиров Шакирзян Закирович

Мукшур, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Закиров Хамза Шакирзянович

Отец ребёнка: Закиров Шакирзян Закирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Закиров Шакирзян Закирович

Смерть
Неизвестно
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