Евремова Зинаида Николавена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евремова Зинаида Николавена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1955

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Тимофеев Николай Константинович

Мать: Тимофеева Нина Андреевна

Рождение ребёнка
18.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремова Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремова Сергей Сергеевич

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