Ефремова Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1953

Дата смерти

01.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953

Отец: Каплан Сергей Ильич

Мать: Ефремова Тамара Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евремова Зинаида Николавена

Рождение ребёнка
17.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евремова Зинаида Николавена

Смерть
01.10.2016

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