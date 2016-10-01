Ефремова Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1953
Дата смерти01.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1953
Отец: Каплан Сергей Ильич
Рождение ребёнка
18.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евремова Зинаида Николавена
Рождение ребёнка
17.10.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евремова Зинаида Николавена
Смерть
01.10.2016