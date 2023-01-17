Евпраксея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евпраксея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Маркел Перфильев

Отец ребёнка: Перфил Степанов

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфил Степанов

Смерть
Неизвестно
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