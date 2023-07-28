Матвей Перфильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Перфил Степанов
Мать: Евпраксея
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Дмитрий Матвеев
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Фёкла Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Елена Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
Около ?.12.1833
Дочь: Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно