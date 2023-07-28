Матвей Перфильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Перфильев

Матвей Перфильев

Место рождения

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1826 г.р.
Около 1830 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Перфил Степанов

Мать: Евпраксея

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Дмитрий Матвеев

Мать ребёнка: Пелагея

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Фёкла Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Елена Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около ?.12.1833

Дочь: Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Пелагея

Тогаево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно