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(Фелицына) Наталия Николаевна
(Фелицына) Наталия Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1840
Пол
Женский
Отец
Фелицын Николай Петрович
Мать
Анна Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец:
Фелицын Николай Петрович
Мать:
Анна Никитична
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