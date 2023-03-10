Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фелицын Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фелицын Иван Николаевич

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фелицын Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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