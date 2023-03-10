Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фелицын Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фелицын Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно