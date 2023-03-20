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Фелицын Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Петр Алексеевич

Мать: Смирнова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Наталия Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1853

Сын: Фелицын Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1856

Сын: Фелицын Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анна Никитична

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Никитична

Смерть
Неизвестно