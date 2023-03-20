Фелицын Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Наталия Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1853
Сын: Фелицын Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитична
Смерть
Неизвестно