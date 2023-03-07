Ляхов (однодворец) Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ляхова первая жена
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Федотова Прасковья Ляхова
Мать ребёнка: Ляхова Варвара Онисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхова первая жена
Смерть
Неизвестно