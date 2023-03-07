Ляхов (однодворец) Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяхов (однодворец) Андрей Григорьевич

Ляхов (однодворец) Андрей Григорьевич

avatar

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ляхов (однодворец) Григорий Федорович

Мать: Ляхова Мария Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ляхова первая жена

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Федотова Прасковья Ляхова

Мать ребёнка: Ляхова Варвара Онисимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Варвара Онисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова первая жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close