Ляхов (однодворец) Григорий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Григорий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ляхов (однодворец) Федор Степанович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич

Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ляхов (однодворец) Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ляхов (рекрут , Однодворец) Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Мария Степановна

Смерть
До 1834
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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