Ляхов (однодворец) Григорий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ляхов (однодворец) Федор Степанович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ляхов (однодворец) Зот Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ляхов (однодворец) Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ляхов (рекрут , Однодворец) Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Ляхова Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхова Мария Степановна
Смерть
До 1834