Семенов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Александра Васильевна

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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