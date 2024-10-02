Ritter Johann Melchior
Место рожденияВерхняя Ижора
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Ritter Georg Martin
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ritter) Charlotte Elisabeth Maria
Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara
Рождение ребёнка
1784
Сын: Ritter Georg Michael
Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara
Рождение ребёнка
04.10.1787
Рождение ребёнка
13.12.1789
Сын: Ritter Johann Jacob
Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara
Бракосочетание
15.06.1792
Жена: (Stiel) Catharina
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Сын: Ritter Johann Martin
Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara
Смерть
Неизвестно