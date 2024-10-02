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Ritter Johann Melchior

Место рождения

Верхняя Ижора

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Ritter Georg Martin

Мать: Ritter Katharina Christine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ritter) Charlotte Elisabeth Maria

Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
1784

Сын: Ritter Georg Michael

Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
04.10.1787

Сын: Ritter Johann Balthasar

Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Рождение ребёнка
13.12.1789

Сын: Ritter Johann Jacob

Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Бракосочетание
15.06.1792

Жена: (Stiel) Catharina

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Сын: Ritter Johann Martin

Мать ребёнка: Ritter (Schäffer/Schaeffer/Schaefer) Catharina Barbara

Смерть
Неизвестно

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