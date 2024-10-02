Ritter Katharina Christine
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ritter Georg Martin
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Ritter Georg Martin
Рождение ребёнка
04.01.1770
Дочь: (Ritter) Barbara Elisabeth Charlotte
Отец ребёнка: Ritter Georg Martin
Рождение ребёнка
13.08.1774
Сын: Ritter Johann Jacob
Отец ребёнка: Ritter Georg Martin
Смерть
1792