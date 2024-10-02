Ritter Katharina Christine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ritter Katharina Christine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ritter Georg Martin

Рождение ребёнка
1761

Сын: Ritter Johann Melchior

Отец ребёнка: Ritter Georg Martin

Рождение ребёнка
04.01.1770

Дочь: (Ritter) Barbara Elisabeth Charlotte

Отец ребёнка: Ritter Georg Martin

Рождение ребёнка
13.08.1774

Сын: Ritter Johann Jacob

Отец ребёнка: Ritter Georg Martin

Смерть
1792

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