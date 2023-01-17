(Eliastochter Wäärain) Евва
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти10.03.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Wäärain Elias
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марья Ельясова
Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Екатерина Ельясова
Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов
Рождение ребёнка
07.03.1834
Сын: Hanttu Абрам Ельясов
Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов
Рождение ребёнка
07.03.1834
Сын: Hanttu Samuel S
Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов
Смерть
10.03.1835
Похороны
17.03.1835
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область