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(Eliastochter Wäärain) Евва

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Место рождения

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

10.03.1835

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Wäärain Elias

Мать: не указана

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марья Ельясова

Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Екатерина Ельясова

Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Hanttu Гендрик Ельясов

Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1834

Сын: Hanttu Абрам Ельясов

Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1834

Сын: Hanttu Samuel S

Отец ребёнка: Hanttu Ельяс Юносов

Клопицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.03.1835
Похороны
17.03.1835
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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