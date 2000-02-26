Первухин Никита Валерьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2000
Образование
С 01.09.2007 по ?.06.2016
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2016 по ?.06.2020
Катав-Ивановский индустриальный техникум. Отделение: Механик. Среднее профессиональное образование.
Военная служба
С 2020 по 2021
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Воинская часть №77360.
Военная служба
С 2021 по 2022
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Воинская часть №24562.
Бракосочетание
20.07.2022
Место жительства
С 12.07.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Предприниматель.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший матрос.