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Первухин Никита Валерьевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

26.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2000

Отец: Первухин Валерий Юрьевич

Мать: Первухина Оксана Николаевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.2007 по ?.06.2016
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №4. Основное общее образование.
Образование
С ?.09.2016 по ?.06.2020
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Катав-Ивановский индустриальный техникум. Отделение: Механик. Среднее профессиональное образование.
Военная служба
С 2020 по 2021
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Воинская часть №77360.
Военная служба
С 2021 по 2022
Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Воинская часть №24562.
Бракосочетание
20.07.2022

Жена: Первухина Екатерина Ивановна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Место жительства
С 12.07.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Предприниматель.
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Старший матрос.
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