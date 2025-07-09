Коптев Павел Гаврилович
мужской, родился 29.06.1858
умер 02.09.1910
Мать(Иванова) Дарья1830 г.р.
ОтецКоптев Гавриил Федоров08.07.1818 г.р.
Дети
(Коптева) Федосья Павлова25.05.1890 г.р.
Коптев Иван Павлов21.06.1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858
Отец: Коптев Гавриил Федоров
Мать: (Иванова) Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1890
Дочь: (Коптева) Федосья Павлова
Мать ребёнка: (Яковлева) Акилина
Рождение ребёнка
21.06.1900
Сын: Коптев Иван Павлов
Мать ребёнка: (Яковлева) Акилина
Смерть
02.09.1910
Похороны
04.09.1910