Коптев Павел Гаврилович 29.06.1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Коптев Павел Гаврилович

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 29.06.1858

умер 02.09.1910

Мать
(Иванова) Дарья1830 г.р.
Отец
Коптев Гавриил Федоров08.07.1818 г.р.
Дети
(Коптева) Федосья Павлова25.05.1890 г.р.
Коптев Иван Павлов21.06.1900 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858

Отец: Коптев Гавриил Федоров

Мать: (Иванова) Дарья

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: (Коптева) Федосья Павлова

Мать ребёнка: (Яковлева) Акилина

Рождение ребёнка
21.06.1900

Сын: Коптев Иван Павлов

Мать ребёнка: (Яковлева) Акилина

Смерть
02.09.1910

Похороны
04.09.1910

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