Коптев Гавриил Федоров
мужской, родился 08.07.1818
МатьГуриева (Гурина) Мавра1779 г.р.
ОтецИльин Федор1778 г.р.
Супруги
(Антонова) Марфа1819 г.р.
Дети
(Гаврилова) Феодосия1837 г.р.
(Гаврилова) Мария1841 г.р.Показать еще 5
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Место
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Рождение
08.07.1818
Отец: Ильин Федор
Мать: Гуриева (Гурина) Мавра
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Гаврилова) Феодосия
Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа
Бракосочетание
09.10.1838
Жена: (Антонова) Марфа
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Гаврилова) Мария
Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа
Рождение ребёнка
23.04.1842
Дочь: (Гаврилова) Евдокия
Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа
Рождение ребёнка
08.02.1848
Сын: Гаврилов Димитрий
Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа
Рождение ребёнка
25.09.1848
Мать ребёнка: (Иванова) Дарья
Рождение ребёнка
06.02.1856
Мать ребёнка: (Иванова) Дарья
Рождение ребёнка
29.06.1858
Мать ребёнка: (Иванова) Дарья