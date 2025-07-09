Коптев Гавриил Федоров 08.07.1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Коптев Гавриил Федоров

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 08.07.1818

Мать
Гуриева (Гурина) Мавра1779 г.р.
Отец
Ильин Федор1778 г.р.
Супруги
(Антонова) Марфа1819 г.р.
Дети
(Гаврилова) Феодосия1837 г.р.
(Гаврилова) Мария1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1818

Отец: Ильин Федор

Мать: Гуриева (Гурина) Мавра

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Гаврилова) Феодосия

Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа

Бракосочетание
09.10.1838

Жена: (Антонова) Марфа

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Гаврилова) Мария

Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа

Рождение ребёнка
23.04.1842

Дочь: (Гаврилова) Евдокия

Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа

Рождение ребёнка
08.02.1848

Сын: Гаврилов Димитрий

Мать ребёнка: (Прокопова) Марфа

Рождение ребёнка
25.09.1848

Сын: Коптев Савватий Гаврилов

Мать ребёнка: (Иванова) Дарья

Рождение ребёнка
06.02.1856

Сын: Коптев Алексей Гаврилов

Мать ребёнка: (Иванова) Дарья

Рождение ребёнка
29.06.1858

Сын: Коптев Павел Гаврилович

Мать ребёнка: (Иванова) Дарья

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