Кардашин Спиридон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1710
Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Кардашин Дмитрий Спиридонов
Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Кардашин Кондратий Спиридонов
Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721