Кардашин Спиридон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардашин Спиридон Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1687 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Кардашин Дей Спиридонов

Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Кардашин Дмитрий Спиридонов

Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кардашин Кондратий Спиридонов

Мать ребёнка: Кардашина Неонила Савельева

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кардашина Неонила Савельева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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