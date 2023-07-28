Кардашина (Пасынкова) Неонила Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКардашина (Пасынкова) Неонила Савельева

Кардашина (Пасынкова) Неонила Савельева

Место рождения

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1687

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687

Отец: Пасынков Савелий (Савка) Петров

Мать: Пасынкова Агафья Иванова

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Кардашин Дей Спиридонов

Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Кардашин Дмитрий Спиридонов

Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кардашин Кондратий Спиридонов

Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кардашин Спиридон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1719