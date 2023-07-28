Кардашина (Пасынкова) Неонила Савельева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1687
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1687
Рождение ребёнка
Около 1710
Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Кардашин Дмитрий Спиридонов
Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Кардашин Кондратий Спиридонов
Отец ребёнка: Кардашин Спиридон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1719