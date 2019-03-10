Розова (Калмыкова) Маргарита Юрьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения24.06.1967
Дата смерти10.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1967
Отец: Калмыков Юрий Семенович
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.03.2019