Розова (Калмыкова) Маргарита Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розова (Калмыкова) Маргарита Юрьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

24.06.1967

Дата смерти

10.03.2019

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1967

Отец: Калмыков Юрий Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.03.2019
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