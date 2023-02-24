Калмыков Юрий Семенович
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.11.1938
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938
Россия
Рождение ребёнка
24.06.1967
Дочь: Розова Маргарита Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
28.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2008