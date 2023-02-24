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Калмыков Юрий Семенович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.11.1938

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1938

Отец: Калмыков Семен Семеныч

Мать: Калмыков Просковья Андреевна

Россия
Рождение ребёнка
24.06.1967

Дочь: Розова Маргарита Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
28.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2008
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