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Монарха Тамара Анатольевна
Монарха Тамара Анатольевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.11.1983
Пол
Женский
Отец
Монарха Анатолий Владимирович
Мать
Монарха (Иванникова) Таисия Петровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЯ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1983
Отец:
Монарха Анатолий Владимирович
Мать:
Монарха Таисия Петровна
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