Монарха (Иванникова) Таисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1949
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949
Отец: Рыков Петр Семенович
Рождение ребёнка
23.02.1971
Дочь: Янушевская Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.1983
Дочь: Монарха Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
20.11.1983
Дочь: Монарха Тамара Анатольевна
Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович