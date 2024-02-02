Монарха (Иванникова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монарха (Иванникова) Таисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1949

Пол

Женский

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1949

Отец: Рыков Петр Семенович

Мать: Иванникова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1971

Дочь: Янушевская Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
20.11.1983

Дочь: Монарха Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
20.11.1983

Дочь: Монарха Тамара Анатольевна

Отец ребёнка: Монарха Анатолий Владимирович

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