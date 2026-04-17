Келлер (Крузенштерн) Нина Ивановна 23.11.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

Келлер (Крузенштерн) Нина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 23.11.1893, Тбилиси, ქ. თბილისი

умерла 12.05.1966

Супруги
Фон Келлер Александр Фёдорович15.10.1883 г.р.
Дети
Ратманн (Келлер) Анна Александровна16.06.1919 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, ქ. თბილისი

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Келлер Александр Фёдорович

Рождение ребёнка
16.06.1919

Дочь: Ратманн (Келлер) Анна Александровна

Отец ребёнка: Фон Келлер Александр Фёдорович

Смерть
12.05.1966

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