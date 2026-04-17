Келлер (Крузенштерн) Нина Ивановна
женский, родилась 23.11.1893, Тбилиси, ქ. თბილისი
умерла 12.05.1966
Супруги
Фон Келлер Александр Фёдорович15.10.1883 г.р.
Дети
Ратманн (Келлер) Анна Александровна16.06.1919 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, ქ. თბილისი
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1919
Дочь: Ратманн (Келлер) Анна Александровна
Отец ребёнка: Фон Келлер Александр Фёдорович
Смерть
12.05.1966