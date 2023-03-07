Параскева Андреева
Место рождения
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1901
Муж: Александр Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1902
Сын: Наум Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904
Сын: Фёдор Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1907
Дочь: Марина Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1909
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Александр Петров
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1914
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Петров
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно