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Параскева Андреева

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.05.1901

Муж: Александр Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.11.1902

Сын: Наум Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1904

Сын: Фёдор Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1907

Дочь: Марина Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1909

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Александр Петров

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.04.1914

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Петров

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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