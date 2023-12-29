Янчевски Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янчевски Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янчевский Николай Александрович

Мать: Янчевская Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчевская Алиса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янчевский Роман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янчевский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янчевская Наталья

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