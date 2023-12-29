Янчевская Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левицкий Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янчевский Виталий Александрович
Отец ребёнка: Янчевский Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янчевски Александр Николаевич
Отец ребёнка: Янчевский Николай Александрович
Рождение ребёнка
24.07.1993
Дочь: Комарова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Лукерчик Борис Сергеевич