Янчевская Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯнчевская Татьяна Петровна

Янчевская Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левицкий Пётр Семёнович

Мать: Левицкая Фаина Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янчевский Виталий Александрович

Отец ребёнка: Янчевский Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукерчик Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янчевски Александр Николаевич

Отец ребёнка: Янчевский Николай Александрович

Рождение ребёнка
24.07.1993

Дочь: Комарова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Лукерчик Борис Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.