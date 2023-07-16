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Кондратьев Алексей Дмитриевич

Место рождения

Надеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

23.08.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
красноармеец
Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Кондратьева Александра Александровна

Надеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
26.06.1941
Пропал без вести (военное)
23.08.1941
Смерть
23.08.1941
пропал без вести

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