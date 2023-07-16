Кондратьев Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти23.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
красноармеец
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Кондратьева Александра Александровна
Призыв на военную службу
26.06.1941
Пропал без вести (военное)
23.08.1941
Смерть
23.08.1941
пропал без вести