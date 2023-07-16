Кондратьева Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1939
Дочь: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Кондратьев Алексей Дмитриевич
Надеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно