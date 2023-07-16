Кондратьева Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1939

Дочь: Смирнова (Кондратьева) Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Кондратьев Алексей Дмитриевич

Надеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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