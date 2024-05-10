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Неонила Феофановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.12.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1803 ст.

Отец: Феофан Ефимович

Мать: Елена Федоровна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 28.12.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Аксинья Ивановна Источник: Архив: Государств... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830

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