Неонила Феофановна
Место рождения
Дата рождения23.12.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1803 ст.
Отец: Феофан Ефимович
Мать: Елена Федоровна
дата крещения - 28.12.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Аксинья Ивановна Источник: Архив: Государств... Показать все
Смерть
Неизвестно
нет в ИР 1830