Феофан Ефимович
Место рождения
Дата рождения11.10.1781 ст.
Дата смертиМежду 1845 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1781 ст.
Отец: Ефим / Яфим Тимофеевич
Мать: Фекла Федоровна
дата крещения - 11.10.1781 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иван Петрович Источник: Архив Государственное бюдже... Показать все
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 30 недель Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. ... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 8 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во листов: 1018 Даты докуме... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 10 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты документов: Раздел описи:... Показать все
Упоминание
1795
В ИР 1795 возраст - 11 Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславского уезда за 1795 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 348 Кол-во листов: 987 Даты докуме... Показать все
Бракосочетание
Около 1799
Жена: Елена Федоровна
Рождение ребёнка
15.01.1800 ст.
Сын: Павел Феофанович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
дата крещения - 17.01.1800 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Ефим Тимофеевич Источник: Архив Государственное бюджетное... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1801 ст.
Сын: Николай Феофанович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
дата крещения - 08.05.1801 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянин Ефим Тимофеевич Источник: Архив Государственн... Показать все
Рождение ребёнка
23.12.1803 ст.
Дочь: Неонила Феофановна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
дата крещения - 28.12.1803 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянская дочь девка Аксинья Ивановна Источник: Архив: Государств... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1807 ст.
Дочь: Анна Феофановна
Мать ребёнка: Елена Федоровна
дата крещения - 08.12.1807 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же уезда и села крестьянин Стефан Васильевич и крестьянская дочь девка Аксинь... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1809 ст.
Сын: Иосиф Феофанович
Мать ребёнка: Елена Федоровна
дата крещения - 28.10.1809 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Василий Васильевич и крестьянская дочь девка Пелагея... Показать все
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 49 лет, вдовец Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 Кол-во листов: 1792 Даты д... Показать все
Бракосочетание
Между 1830 и 1836
Жена: Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Марья Феофановна
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 55 лет, жена - Марфа Васильевна, 25 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листо... Показать все
Рождение ребёнка
1839
Сын: Василий Феофанович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 59 лет, жена - Марфа Васильевна, 29 лет Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп... Показать все
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван (старший) Феофанович
Мать ребёнка: Марфа Васильевна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 64 года, жена - Марфа Васильевна, 33 года Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Смерть
Между 1845 и 1850