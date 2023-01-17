Горев Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Горев Семен Семенович
Мать: Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Горев Петр Андреевич
Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна
Смерть
Неизвестно