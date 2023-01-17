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Горев Андрей Семенович

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Место рождения

Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Горев Семен Семенович

Мать: Евдокия Тимофеевна

Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Горев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Горев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна

Ивашево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Горев Павел Андреевич

Мать ребёнка: Горева Ефросинья Ивановна

Ратчино, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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