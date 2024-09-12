Тимина (Степина) Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
1895 при вступлении в брак 16 лет
Бракосочетание
18.10.1895
Рождение ребёнка
31.01.1902
Отец ребёнка: Тимин Лукьян (Лука) Александрович
Рождение ребёнка
19.09.1903
Дочь: (Тимина) Васса Лукьяновна
Отец ребёнка: Тимин Лукьян (Лука) Александрович
Смерть
Неизвестно