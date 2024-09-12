Тимина (Степина) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимина (Степина) Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

1895 при вступлении в брак 16 лет
Бракосочетание
18.10.1895

Муж: Тимин Лукьян (Лука) Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1902

Сын: Тимин Иван Лукьянович

Отец ребёнка: Тимин Лукьян (Лука) Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.09.1903

Дочь: (Тимина) Васса Лукьяновна

Отец ребёнка: Тимин Лукьян (Лука) Александрович

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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