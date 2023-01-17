Захаров Михаил Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаров Филипп Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1889
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Мария Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно