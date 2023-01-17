Захаров Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Михаил Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаров Филипп Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1889

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Мария Егоровна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Мария Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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